В Петербурге стартовало обновление причала «Адмиралтейство»

В Петербурге начались работы по обновлению городского причала «Адмиралтейство». Эта инициатива стала частью программы модернизации городской причальной сети, направленной на улучшение инфраструктуры водного транспорта.

В рамках текущих работ на Адмиралтейской набережной будет установлено 10 новых причальных палов, которые значительно улучшат технические характеристики данного участка. В будущем здесь также появятся новые металлические понтоны, отличающиеся высокой безопасностью, долговечностью и ремонтопригодностью.

Завершение обновления причала «Адмиралтейство» намечено на конец ноября 2024 года. Этот проект является частью широкой программы по развитию городской причальной сети, которая включает создание и обновление инфраструктуры для водного транспорта в ключевых точках Петербурга. На сегодняшний день в городе функционируют уже 20 причалов общего пользования, расположенных в непосредственной близости от популярных исторических объектов и туристических мест.

Как отметил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, развитие городской причальной сети является важной частью общей модернизации транспортной инфраструктуры города. Он подчеркнул, что улучшение сети причалов позволит значительно улучшить транспортную доступность между островами и набережными города, при этом сохраняя уникальную атмосферу Петербурга, который славится своим историческим наследием и водными маршрутами.