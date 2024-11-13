Виталий Милонов потребовал проверить инцидент с избиением сына в школе Петергофа

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что будет добиваться справедливого расследования инцидента, в котором пострадал его 12-летний сын. Конфликт произошел в одной из школ Петергофа 13 ноября.

Милонов сообщил, что ситуация не останется без внимания. В интервью «Форпосту» парламентарий подчеркнул, что хотя он сам не обращался к правоохранительным органам, информация о драке уже поступила к ним от медицинских работников, которые оказали помощь пострадавшему.

Милонов выразил уверенность, что полиция обязана расследовать этот случай, и заявил о намерении внимательно следить за процессом. Он отметил, что действия правоохранительных органов должны быть чёткими и профессиональными, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

«Я буду следить за тем, чтобы правоохранительные органы провели работу должным образом. И если кто-то из участников конфликта не усвоил правила поведения, им нужно будет объяснить, как себя вести в нашей петербургской культуре», — заявил депутат.

Хотя детали происшествия депутат не раскрыл, он сообщил, что причиной конфликта стала «неадекватность» одного из подростков, который, по словам Милонова, всегда вел себя агрессивно.