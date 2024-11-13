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Россиянам объяснили, на что лучше потратить декабрьскую зарплату

Фото: pxhere

В преддверии новогодних праздников экономист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предложил россиянам стратегию, как рационально потратить декабрьскую зарплату. Он рекомендовал выделить на обязательные платежи в январе от 30 до 40% от зарплаты, столько же — на подарки и праздничные расходы, а оставшиеся средства — от 20 до 40% — направить на сбережения.

Альтернативный вариант распределения средств, предложенный экспертом, — это схема 50/30/20, где половина от декабрьской зарплаты идет на обязательные платежи, 30% — на праздники, а 20% — на накопления. Об этом пишет Газета.ру.

Щербаченко отметил, что в конце года часто возникает ажиотаж — магазины, рестораны и туристические компании активно рекламируют свои товары и услуги, создавая у людей желание потратить больше, чем они могли бы себе позволить. В это время особенно важно не попасть в долговую ловушку и не начать пользоваться кредитными картами для покрытия праздничных расходов

К обязательным расходам, которые предстоит покрыть в январе, Щербаченко отнес расходы на аренду жилья, коммунальные услуги, продукты питания, транспорт, расходы на образование (курсы, дополнительные занятия, детский сад и школа), мобильную связь и интернет. В список праздничных затрат он включил расходы на подарки для близких, продукты для новогоднего стола, развлекательные мероприятия, а также возможные поездки на выходные или отпуск.

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