  • 18+

  • Сегодня

    13.11.24, Ср

    Погода

    +4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.96 €104.25 ¥13.5

Петербуржцы впервые с 2024 года получили предложения о желаемой зарплате

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге медианный уровень предлагаемых работодателями зарплат достиг 80 тысяч рублей, что почти совпадает с суммой, которую соискатели хотят получать. Это явление впервые за год стало очевидным в городе, и оно свидетельствует о том, что разница между реальными предложениями и ожидаемыми доходами работников значительно уменьшилась, сообщила Neva.Today.

За последний год жители Петербурга стали значительно повышать свои ожидания по зарплате. В среднем, желаемый доход соискателей увеличился на 10 тысяч рублей, достигнув суммы около 80 тысяч рублей. Это говорит о растущем стремлении горожан улучшить свое финансовое положение, что, в свою очередь, также отражается на предложениях работодателей.

Однако, в некоторых секторах, таких как транспорт и логистика, соискателям предлагают зарплаты, которые значительно превышают их ожидания. Например, в этих областях ожидаемые 80 тысяч рублей соискателей могут быть компенсированы предложениями работодателей в размере 104,8 тысячи рублей, что составляет разницу в 24 тысячи рублей.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В ЖК «Северная долина» открыли новую школу, построенную «Главстрой Санкт-Петербург»

В ЖК «Северная долина» открыли новую школу, построенную «Главстрой Санкт-Петербург»Все новости
Вчера школа № 163, рассчитанная на 1750, мест приняла своих первых учеников. Проект школы предполагает разведение потоков детей. У младшеклассников есть свой вход, гардеробная, выделенный в здании блок, предназначенный только для кабинетов начальной школы. Ученики старших классов также имеют обособленные от малышей пространства для учебы и отдыха. В новом четырехэтажном...
Подробнее

На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка

На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировкаГород
На территории одной из котельных «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге, расположенной на набережной реки Мойки, прошло мероприятие по отработке действий в случае возникновения аварийной ситуации. К участию в тренировочном мероприятии теплоснабжающая компания, как организатор учений, привлекла оперативные службы — единую дежурную диспетчерскую службу и профессиональное аварийно-спасательное формирование, а также администрацию Центрального района....
Подробнее