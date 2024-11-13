Петербуржцы впервые с 2024 года получили предложения о желаемой зарплате

В Петербурге медианный уровень предлагаемых работодателями зарплат достиг 80 тысяч рублей, что почти совпадает с суммой, которую соискатели хотят получать. Это явление впервые за год стало очевидным в городе, и оно свидетельствует о том, что разница между реальными предложениями и ожидаемыми доходами работников значительно уменьшилась, сообщила Neva.Today.

За последний год жители Петербурга стали значительно повышать свои ожидания по зарплате. В среднем, желаемый доход соискателей увеличился на 10 тысяч рублей, достигнув суммы около 80 тысяч рублей. Это говорит о растущем стремлении горожан улучшить свое финансовое положение, что, в свою очередь, также отражается на предложениях работодателей.

Однако, в некоторых секторах, таких как транспорт и логистика, соискателям предлагают зарплаты, которые значительно превышают их ожидания. Например, в этих областях ожидаемые 80 тысяч рублей соискателей могут быть компенсированы предложениями работодателей в размере 104,8 тысячи рублей, что составляет разницу в 24 тысячи рублей.