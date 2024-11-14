Названы самые дерзкие концепты выставки SEMA в Лас-Вегасе

Выставка SEMA, крупнейшее событие в мире автомобильного тюнинга и специализированного оборудования, прошла в этом году в Лас-Вегасе с ошеломляющим успехом. В мероприятии, которое проводится ежегодно, приняли участие более 2400 компаний, а за четыре дня выставку посетили более 160 тысяч человек. Помимо демонстрации новых технологий и оборудования, выставка также стала ареной для демонстрации невероятных шоу-каров, концепт-каров и экстремальных тюнинг-экспонатов. Множество мастер-классов, конференций и даже дрифт-шоу добавили красок в это событие.

Портал 110.km представил самые яркие автомобили SEMA-2024, которые не оставили равнодушными ни специалистов, ни зрителей.

Mercedes-Benz SLR McLaren от Джона Саркисяна

Этот белоснежный суперкар в исполнении тюнинг-ателье S Klub стал настоящим произведением искусства. Построенный на базе Mercedes-Benz SLR McLaren 2006 года, этот шоу-кар лишился крыши, но сохранил свои знаменитые двери-бабочки. Интерьер был оформлен в ярко-красной алькантаре, а для безопасности была установлена каркасная защита и дуги, как у болидов Формулы-1. Завершающим штрихом стали хромированные колеса HRE S107, которые идеально дополняют спортивный стиль автомобиля.

Toyota Land Cruiser от Westcott Designs

В этом году на SEMA было представлено несколько невероятных модификаций Toyota Land Cruiser, но особое внимание привлек тюнинг от Westcott Designs. Специалисты ателье превратили внедорожник в машину для гонок Baja 500, добавив к нему броню для защиты кузова на бездорожье и стильные желтые акценты. Автомобиль получил новые 17-дюймовые диски, шины Toyo Open Country NTR Desert Race и гоночные кресла Sparco с пятиточечными ремнями безопасности, что делает его готовым к экстремальным условиям.

Chevrolet Chevelle – 2800 л.с. от Blazin Rodz

Дрифт-кар Chevrolet Chevelle от Blazin Rodz, привезённый на выставку, стал настоящим шедевром в мире высоких технологий и мощных двигателей. С огромным 8,8-литровым двигателем V8, выдающим 2800 лошадиных сил, этот автомобиль создавался с целью не только шокировать внешним видом, но и дать невероятные ощущения от вождения. Детали шасси и подвески были изготовлены на заказ с использованием 3D-принтеров и ЧПУ-станков, а уникальная конструкция позволяет автомобилю стать настоящей машиной для дрифта.

Полицейская Tesla Model S Plaid от Unplugged Performance

Этот тюнингованный электроседан Tesla Model S Plaid стал звёздным экспонатом выставки. Развивая более 1000 лошадиных сил, он способен разгоняться до 100 км/ч за меньше чем 2 секунды, а его задача — преследовать преступников до полного разряда батарей. В автомобиле были интегрированы проблесковые огни, а также установлены специальные силовые бамперы и сирены. Этот электромобиль может в скором времени стать частью полицейских сил, обеспечивая безопасность с высокой скоростью.

Toyota Land Cruiser ROX

Концепт Toyota Land Cruiser ROX (Recreation Open eXperience), представленный на SEMA-2024, привлек внимание своей уникальной конструкцией. Без крыши и боковых окон, с массивными внедорожными колесами и оригинальной задней дверью с креплением запасного колеса, этот автомобиль продемонстрировал, как концептуальная модель может быть подготовлена для серийного производства. Сдвижная крыша и усиленная конструкция кузова подчеркивают возможности для дальнейшего производства таких автомобилей в будущем.