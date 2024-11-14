Концертный директор Пугачевой опровергла слухи о сорванных корпоративах: «Всё бред»

В последние дни в телеграм-каналах снова начали распространяться слухи о возможном возвращении Аллы Пугачевой на сцену России. Однако концертный директор Пугачевой, Елена Чурпакова, опровергла все эти слухи. В интервью изданию «Фонтанка» она заявила, что вся информация, распространенная в телеграм-каналах, является выдумкой.

«Всё бред», — кратко ответила Чурпакова на вопрос о правдивости сообщений.

Некоторые источники утверждали, что примадонна якобы сорвала два корпоративных выступления в России из-за опасений, что видео с этих мероприятий может утечь в сеть, вызвав лишнюю шумиху в прессе. Также говорилось о том, что музыканты якобы отказались выступать с ней на одной сцене.