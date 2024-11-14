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Средняя зарплата петербургских учителей достигла 90 тысяч рублей

Фото: Baltphoto / Вероника Овсянникова

Средняя заработная плата учителей в Петербурге в 2024 году значительно возросла, составив 89,6 тысячи рублей. Это увеличение на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было озвучено депутатом Законодательного собрания города Андреем Рябоконем, ссылающимся на информацию от городского комитета по образованию.

Наибольшие заработки среди педагогов зафиксированы в ряде районов города. Так, преподаватели в Василеостровском районе могут рассчитывать на среднюю зарплату в 93,7 тысячи рублей, в Калининском районе — 93 тысячи рублей, а в Адмиралтейском районе — 92,2 тысячи рублей. В то же время самые низкие заработки среди учителей отмечены в Центральном районе, где они составляют 86,6 тысячи рублей.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Петербурге Андрей Рябоконь отметил, что продолжит контролировать ситуацию с уровнем заработной платы педагогов в городе в рамках мониторинга исполнения поручений президента.

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