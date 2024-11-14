Роспатент зарегистрировал товарный знак на умную колонку для VK

ООО «В Контакте», которым руководит Елена Багудина, стала правообладателем товарного знака «VK Капсула Нео».

Роспатент зарегистрировал товарный знак «VK Капсула Нео», заявку на который компания направила еще 5 сентября прошлого года. Исключительное право у общества действует на срок до сентября 2033 года. Неохраняемыми элементами товарного знака являются буквы «VK», сообщает abn.agency.

Охрана знака охватывает множество всего, начиная от высокочастотной аппаратуры, ноутбуков, дисков, мегафонов и заканчивая местами в гостиницах, местами телевизионного вещания и бронированием билетов.

В начале 2022 года компания представила компактную умную колонку «VK Капсула Нео» в качестве альтернативы «VK Капсуле Мини».