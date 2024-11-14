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Роспатент зарегистрировал товарный знак на умную колонку для VK

Фото: Baltphoto

ООО «В Контакте», которым руководит Елена Багудина, стала правообладателем товарного знака «VK Капсула Нео».

Роспатент зарегистрировал товарный знак «VK Капсула Нео», заявку на который компания направила еще 5 сентября прошлого года. Исключительное право у общества действует на срок до сентября 2033 года. Неохраняемыми элементами товарного знака являются буквы «VK», сообщает abn.agency.

Охрана знака охватывает множество всего, начиная от высокочастотной аппаратуры, ноутбуков, дисков, мегафонов и заканчивая местами в гостиницах, местами телевизионного вещания и бронированием билетов.

В начале 2022 года компания представила компактную умную колонку «VK Капсула Нео» в качестве альтернативы «VK Капсуле Мини».

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