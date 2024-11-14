На развязке КАД с Выборгским шоссе временно перекроют две полосы

В Петербурге с 16 по 20 ноября будут закрыты две полосы на развязке Кольцевой автодороги с Выборгским шоссе. Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщила, что временные ограничения связаны с проведением строительных работ.

С 16 по 18 ноября перекроют вторую и третью полосы на внешнем кольце КАД, а с 18 по 20 ноября – на внутреннем кольце. Для обеспечения проезда на одной оставшейся полосе будет установлен ограниченный скоростной режим — 50 км/ч.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, работы проводятся в рамках реконструкции северного участка КАД, а именно для монтажа карнизных блоков путепровода.