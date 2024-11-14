Блогерша рассказала, в каких странах хорошо относятся к гостям из России

Девушка в своем блоге поделилась впечатлениями о том, в каких странах жители особенно гостеприимны к туристам из России. По ее словам, несмотря на политические сложности и стереотипы, российские туристы могут рассчитывать на доброжелательное отношение в ряде стран.

Итальянцы, по мнению блогерши, хоть и подвержены влиянию местных СМИ, которые иногда создают негативный образ россиян, в целом остаются очень доброжелательными. Работники туристической сферы в Италии, уверена она, были бы рады возвращению российских гостей, и сами итальянцы часто проявляют теплоту и открытость.

«Итальянцы хороши в своем отношении к русским, хотя должны признать, что местные СМИ могут настраивать людей против нас», — отмечает девушка.

Кроме того, Шри-Ланка была выделена как страна, где нет никаких различий по национальности среди туристов. Еще одной страной, где россияне чувствуют себя комфортно, является Китай.