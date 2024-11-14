  • 18+

  • Сегодня

    14.11.24, Чт

    Погода

    +4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $98.37 €104.29 ¥13.6

Блогерша рассказала, в каких странах хорошо относятся к гостям из России

Фото: Baltphoto/Елена Еликова

Девушка в своем блоге поделилась впечатлениями о том, в каких странах жители особенно гостеприимны к туристам из России. По ее словам, несмотря на политические сложности и стереотипы, российские туристы могут рассчитывать на доброжелательное отношение в ряде стран.

Итальянцы, по мнению блогерши, хоть и подвержены влиянию местных СМИ, которые иногда создают негативный образ россиян, в целом остаются очень доброжелательными. Работники туристической сферы в Италии, уверена она, были бы рады возвращению российских гостей, и сами итальянцы часто проявляют теплоту и открытость.

«Итальянцы хороши в своем отношении к русским, хотя должны признать, что местные СМИ могут настраивать людей против нас», — отмечает девушка.

Кроме того, Шри-Ланка была выделена как страна, где нет никаких различий по национальности среди туристов. Еще одной страной, где россияне чувствуют себя комфортно, является Китай.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Новое общественное пространство в Приморском районе может стать примером добрососедства

Новое общественное пространство в Приморском районе может стать примером добрососедстваВсе новости
Компания «Главстрой Санкт-Петербург» открыла новое общественное пространство площадью 16,4 тысячи квадратных метров в экорайоне «Юнтолово». Идеи для его наполнения застройщик разработал совместно с жителями. Комфортное пространство для детей и взрослых включает в себя центральную площадь, скейтпарк, деревянный настил с навесом для занятий спортом на открытом воздухе, зону воркаута, места для...
Подробнее

«Петербургтеплоэнерго» готово к отопительному сезону

«Петербургтеплоэнерго» готово к отопительному сезонуГород
ООО «Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период по всем своим объектам во всех регионах, в которых присутствует. Всего у компании 29 паспортов готовности. Они подтверждают, что теплоэнергетическая инфраструктура Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия полностью готова к подаче тепла потребителям в холодное время в соответствии с графиком....
Подробнее