  • 18+

  • Сегодня

    14.11.24, Чт

    Погода

    +4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $98.37 €104.29 ¥13.6

В Петербурге каршеринг-сервис «Ситидрайв» начал сдачу в аренду модернизированных Волг

Фото: пресс-служба «Ситидрайва»

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» в Москве и Петербурге пополнил свой автопарк обновленными моделями Волг, включая ГАЗ-3102 и ГАЗ-24, которые теперь можно арендовать для поездок по городу. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В Москве уже доступны для аренды машины нового формата, а в ближайшее время подобные автомобили появятся и на улицах Петербурга.

Модернизированные Волги можно арендовать через классический сервис проката автомобилей. Они будут доступны на срок от одного дня через платформу «Ситидрайв Рент». Изменения коснулись как внешнего, так и внутреннего облика автомобилей. Автомобили теперь оснащены современными улучшениями, включая автоматическую коробку передач, японские двигатели, Bluetooth-аудиосистему и климат-контроль.

Арендаторы смогут использовать автомобили в радиусе 250 км от города аренды. Для того чтобы стать водителем ретроавтомобиля, необходимо иметь хотя бы 10 лет водительского стажа и быть старше 28 лет. Оформление аренды потребует наличия паспорта и водительского удостоверения, а также прохождения краткого инструктажа. В Петербурге автомобили будут доступны для аренды на парковке в аэропорту Пулково.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Новое общественное пространство в Приморском районе может стать примером добрососедства

Новое общественное пространство в Приморском районе может стать примером добрососедстваВсе новости
Компания «Главстрой Санкт-Петербург» открыла новое общественное пространство площадью 16,4 тысячи квадратных метров в экорайоне «Юнтолово». Идеи для его наполнения застройщик разработал совместно с жителями. Комфортное пространство для детей и взрослых включает в себя центральную площадь, скейтпарк, деревянный настил с навесом для занятий спортом на открытом воздухе, зону воркаута, места для...
Подробнее

«Петербургтеплоэнерго» готово к отопительному сезону

«Петербургтеплоэнерго» готово к отопительному сезонуГород
ООО «Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период по всем своим объектам во всех регионах, в которых присутствует. Всего у компании 29 паспортов готовности. Они подтверждают, что теплоэнергетическая инфраструктура Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия полностью готова к подаче тепла потребителям в холодное время в соответствии с графиком....
Подробнее