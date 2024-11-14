В Петербурге каршеринг-сервис «Ситидрайв» начал сдачу в аренду модернизированных Волг

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» в Москве и Петербурге пополнил свой автопарк обновленными моделями Волг, включая ГАЗ-3102 и ГАЗ-24, которые теперь можно арендовать для поездок по городу. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В Москве уже доступны для аренды машины нового формата, а в ближайшее время подобные автомобили появятся и на улицах Петербурга.

Модернизированные Волги можно арендовать через классический сервис проката автомобилей. Они будут доступны на срок от одного дня через платформу «Ситидрайв Рент». Изменения коснулись как внешнего, так и внутреннего облика автомобилей. Автомобили теперь оснащены современными улучшениями, включая автоматическую коробку передач, японские двигатели, Bluetooth-аудиосистему и климат-контроль.

Арендаторы смогут использовать автомобили в радиусе 250 км от города аренды. Для того чтобы стать водителем ретроавтомобиля, необходимо иметь хотя бы 10 лет водительского стажа и быть старше 28 лет. Оформление аренды потребует наличия паспорта и водительского удостоверения, а также прохождения краткого инструктажа. В Петербурге автомобили будут доступны для аренды на парковке в аэропорту Пулково.