Режиссер Бессон рассказал, как относится к теме разновозрастных отношений в кино

Французский режиссер и сценарист Люк Бессон поделился своими мыслями о разновозрастных отношениях в кино, отметив, что такая тема может быть не только основой для глубоких историй, но и послужить источником для шуток. Он высказал свою точку зрения в ходе онлайн-конференции на форуме «Культура. Медиа. Цифра» в Москве.

По словам Бессона, любовь для него — это как вода, которая является основой всего, и она может принимать множество форм в зависимости от того, какой рассказ вы хотите поведать. Будь то комедия или трагедия, отношения между молодыми или взрослыми людьми — выбор режиссера, по его мнению, зависит от его намерений и опыта.

«Вы вольны выбирать, все зависит от того, какую мысль вы хотите донести и какой истории хотите отдать предпочтение», — добавил он.

Выступление Бессона совпало с премьерой российского сериала «Макрон», который был выпущен на телеканале ТНТ 11 ноября.