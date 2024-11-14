  • 18+

  • Сегодня

    14.11.24, Чт

    Погода

    +4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $98.37 €104.29 ¥13.6

Режиссер Бессон рассказал, как относится к теме разновозрастных отношений в кино

Фото: скрин с видео

Французский режиссер и сценарист Люк Бессон поделился своими мыслями о разновозрастных отношениях в кино, отметив, что такая тема может быть не только основой для глубоких историй, но и послужить источником для шуток. Он высказал свою точку зрения в ходе онлайн-конференции на форуме «Культура. Медиа. Цифра» в Москве.

По словам Бессона, любовь для него — это как вода, которая является основой всего, и она может принимать множество форм в зависимости от того, какой рассказ вы хотите поведать. Будь то комедия или трагедия, отношения между молодыми или взрослыми людьми — выбор режиссера, по его мнению, зависит от его намерений и опыта.

«Вы вольны выбирать, все зависит от того, какую мысль вы хотите донести и какой истории хотите отдать предпочтение», — добавил он.

Выступление Бессона совпало с премьерой российского сериала «Макрон», который был выпущен на телеканале ТНТ 11 ноября.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Новое общественное пространство в Приморском районе может стать примером добрососедства

Новое общественное пространство в Приморском районе может стать примером добрососедстваВсе новости
Компания «Главстрой Санкт-Петербург» открыла новое общественное пространство площадью 16,4 тысячи квадратных метров в экорайоне «Юнтолово». Идеи для его наполнения застройщик разработал совместно с жителями. Комфортное пространство для детей и взрослых включает в себя центральную площадь, скейтпарк, деревянный настил с навесом для занятий спортом на открытом воздухе, зону воркаута, места для...
Подробнее

«Петербургтеплоэнерго» готово к отопительному сезону

«Петербургтеплоэнерго» готово к отопительному сезонуГород
ООО «Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период по всем своим объектам во всех регионах, в которых присутствует. Всего у компании 29 паспортов готовности. Они подтверждают, что теплоэнергетическая инфраструктура Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия полностью готова к подаче тепла потребителям в холодное время в соответствии с графиком....
Подробнее