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В Петербурге 75% автобусов используют природный газ для перевозок

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В результате модернизации более 2800 современных низкопольных автобусов на газомоторном топливе начали работать на петербургских маршрутах, обеспечивая высокий уровень комфорта и экологичности транспортных услуг. Об этом сообщил Комтранс.

Сегодня более 75% автобусов, ежедневно обслуживающих пассажиров в Петербурге, используют природный газ в качестве основного топлива. Это позволило городу занять лидерские позиции среди российских регионов по количеству автобусов на газомоторном топливе, активно участвующих в транспортном обслуживании населения. Газовые автобусы не только способствуют улучшению экологической ситуации в мегаполисе, но и обеспечивают стабильность перевозок, снижая выбросы вредных веществ в атмосферу.

Новая модель транспортного обслуживания, однако, включает в себя не только обновление автобусов, но и значительное расширение всей маршрутной сети наземного транспорта. В результате была создана разветвленная и взаимосвязанная система, которая охватывает все ключевые направления и дает пассажирам возможность легко и удобно добраться до нужного места.

Интересно, что пересаживаясь с одного вида транспорта на другой, пассажиры могут существенно экономить на стоимости проезда благодаря удобным пересадочным тарифам и льготным проездным.

Помимо этого, город предлагает широкий выбор способов оплаты проезда, что значительно упрощает процесс использования общественного транспорта. Электронные кошельки, банковские карты, мобильные приложения — все это делает передвижение по Петербургу удобным, доступным и эффективным.

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