Петербуржцам рассказали, когда откроется каток на Конюшенной площади

В Петербурге готовятся к открытию новогоднего катка на Конюшенной площади, который в этом году начнёт свою работу несколько раньше, чем в 2023 году. Это событие, которое станет частью новогодних праздников, привлечет как жителей города, так и многочисленных туристов.

Каток откроется 13 декабря и будет работать до 12 января, предлагая петербуржцам и гостям города не только катание на льду, но и уникальные новогодние представления. В этом сезоне Петербургский ледовый театр вновь порадует публику захватывающими спектаклями, среди которых главное место займет новогодняя постановка «Щелкунчик», посвященная знаменитой петербургской классике. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам директора Петербургского ледового театра Никиты Константинова, каток за последние четыре года органично вписался в общую новогоднюю атмосферу города, став важной частью праздничной инфраструктуры. В прошлом году каток на Конюшенной площади посетили около 20 тысяч человек, многие из которых наслаждались спектаклями театра.

Каток будет украшен в традиционном стиле: его украсят яркими гирляндами, а вокруг установят большую новогоднюю ель. Также на территории катка разместят мультимедийный экран для удобства зрителей. В этом году посетителей ждут веселые персонажи из известных советских мультфильмов, создавая еще более волшебную атмосферу. Ледовая площадка катка сохранит свои размеры — 18 на 40 метров, и на льду одновременно смогут находиться до 100 человек. В этом году каток будет оснащен комфортным теплым помещением для проката коньков, где также разместятся скамейки и шкафчики для хранения личных вещей. Помимо этого, каток будет оформлен в виде барочного павильона кораллового цвета с изысканными декоративными элементами.