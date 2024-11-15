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В администрации Петербурга пройдут кадровые назначения

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

С 19 ноября 2024 года в Петербурге назначат новых руководителей и временное возложение обязанностей на несколько ключевых позиций в администрации города.

Александр Герман назначен советником губернатора Петербурга. В новой роли он будет оказывать содействие губернатору в различных вопросах и вносить предложения по актуальным проблемам.

Кроме того, с 19 ноября 2024 года обязанности председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности временно исполнил Кирилл Соловейчик. Его задача — координировать действия по улучшению экологической ситуации в городе, охране природы и соблюдению экологических стандартов.

Временно исполняющим обязанности председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга с 19 ноября станет Александр Ситов.

Василий Пониделко с 19 ноября займет должность председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга. Он будет отвечать за вопросы, связанные с трудовой сферой, социальной поддержкой и занятостью петербуржцев, а также за развитие программ по содействию в трудоустройстве.

Временно исполняющим обязанности председателя комитета по благоустройству Петербурга с того же дня стал Сергей Николаевич Петриченко. Его задачей станет координация работы по благоустройству города, обеспечению чистоты и улучшению внешнего вида общественных территорий.

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