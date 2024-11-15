В Петербурге 16 ноября прогнозируют сильный ветер

Главное управление МЧС России по Петербургу информирует жителей и гостей города о возможном ухудшении погодных условий 16 ноября.

По прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день в некоторых районах города ожидаются сильные порывы ветра, скорость которых может достигать 18 метров в секунду. Специалисты предупреждают о повышенной опасности, связанной с возможными последствиями сильного ветра, таких как повреждения конструкций, падение деревьев и других объектов, а также затруднения в движении транспорта.

В связи с этим горожанам рекомендуется проявлять особую осторожность и следить за обновлениями в прогнозе погоды.