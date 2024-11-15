Навигация для маломерных судов в Петербурге длилась 214 дней в 2024 году

В Петербурге официально завершилась навигация для маломерных судов, которая стартовала 15 апреля и длилась 214 дней. В течение этого времени по рекам и каналам Северной столицы было перевезено около 4 миллионов пассажиров.

В этом году продолжилось активное развитие причальной инфраструктуры города. На водных путях Петербурга в настоящее время функционирует 123 причала, из которых 20 являются городскими. В рамках расширения сети городских причалов внимание направили на удобство и доступность для всех судовладельцев, с фокусом на ключевые туристические и деловые зоны. Одним из главных объектов, обслуживающих речные круизы, стал Речной вокзал, который в этом году принял 154,2 тысячи пассажиров — что на 80% больше по сравнению с 2014 годом.

Кроме того, в 2024 году на водных маршрутах города появились три новых судна, два из которых оснащены электрическими двигателями. Одним из них стало маломерное судно «Каракатица», которое курсировало по маршруту от Петропавловской крепости до «Спуска со львами» у Адмиралтейства.

Также на реки Петербурга вышло судно на электротяге проекта «Мойка 2.0», созданное на верфи в Ленинградской области.