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Сенатор Епифанова посоветовала россиянам заранее планировать расходы к Новому году

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Россияне могут избежать финансовых трудностей в преддверии новогодних праздников, если начнут контролировать свои расходы уже с ноября. Сенатор Российской Федерации Ольга Епифанова посоветовала составить подробные списки подарков, продуктов и праздничных украшений, а также придерживаться заранее установленного бюджета. В интервью «Газете.Ru» она подчеркнула важность планирования финансов и подсчета трат на протяжении всего месяца, чтобы избежать необоснованных расходов.

Епифанова рекомендовала начать с анализа собственных финансовых возможностей. Важно заранее понять, какая сумма будет разумной для расходов на подарки, праздничные продукты, украшения и другие атрибуты праздника. Сенатор предложила россиянам обратить внимание на распределение расходов и просчитать, какие суммы окажутся на их счетах в преддверии праздников, чтобы избежать нехватки средств в самый ответственный момент.

Кроме того, сенатор порекомендовала заранее подумать о возможных альтернативах покупным подаркам и украшениям. Например, искусственную елку и новогодние аксессуары можно взять в аренду, чтобы не тратить деньги на одноразовые покупки. Для того чтобы избежать перерасхода, полезно вести учет всех покупок и каждый вечер подсчитывать, сколько средств уже потрачено. Такой подход, по словам Епифановой, поможет более эффективно контролировать бюджет.

 

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