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Защитник «Зенита» Караваев признался в любви к Москве

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Защитник футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Караваев откровенно поделился своими чувствами по поводу двух российских мегаполисов — Москвы и Петербурга. Несмотря на свою профессиональную привязанность к последнему, Караваев признался, что родная столица всегда будет занимать особое место в его сердце.

Футболист, родившийся и выросший в Москве, подчеркнул, что, несмотря на привязанность к Петербургу, в котором он сейчас живет и играет, его любовь к Москве неизменна.

«Я все равно люблю Москву. Вот честно. Мне Питер очень нравится, но, так как я родился и вырос в Москве, все равно тянет туда. Тем более, там остаются мои родные и близкие», — откровенно поделился Караваев в эфире YouTube-канала «СБГ-Шоу».

При этом защитник отметил, что не готов давать окончательные прогнозы относительно того, вернется ли он в столицу после завершения своей карьеры в футболе. Он уточнил, что такие мысли о Москве периодически возникают, но это вовсе не значит, что его будущий путь обязательно будет связан с возвращением в родной город.

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