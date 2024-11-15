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Появились фото представительницы России на конкурсе «Мисс Вселенная 2024»

Фото: скриншот видео

В Мексике состоится финал престижного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2024», который привлек внимание зрителей по всему миру. В рамках этого события участницы уже продемонстрировали свои образы в купальниках, вечерних платьях и национальных костюмах, делая ставку на уникальность и яркость каждой детали своего выступления.

Россия на конкурсе представляет 18-летняя Валентина Алексеева, победительница конкурса «Мисс Россия 2024», которая родом из Чувашии. Молодая девушка приобрела популярность не только благодаря своей внешности, но и благодаря достижениям в учебе и в своей социальной активности. В октябре она была удостоена титула «Мисс Россия», а летом этого года окончила гимназию № 5 с золотой медалью, что отражает её высокие академические достижения.

После завершения школы Валентина поступила в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (РНИМУ), где она учится по специальности «лечебное дело». Ее увлечения разнообразны: она занимается балетом, активно занимается спортом и принимает участие в научных проектах, направленных на решение экологических проблем. В свободное время Валентина любит читать классическую литературу, среди её любимых книг — «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера. Также она упоминает, что её любимым фильмом является байопик «Коко Шанель» с Одри Тоту в главной роли.

На конкурсе «Мисс Россия» Валентина представила национальный костюм, а также рассказала о благотворительном медицинском проекте под названием «Птица счастья».

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