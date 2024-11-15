Батюшка РПЦ рассказал о пророчествах афонских старцев об Антихристе

На Святой горе Афон, среди святых монастырей, продолжаются обсуждения возможных катастроф, войн и прихода Антихриста. Эти темы стали особенно актуальны в последнее время на фоне тревожных событий в мире. Батюшка Павел Балин сообщил, что монахи активно обсуждают будущие бедствия, в том числе распространяющиеся слухи о массовом уничтожении людей с помощью вакцин, что вызывает у верующих сильное беспокойство.

Тем не менее, среди всех этих разговоров священник рассказал о примечательном случае, который привел его к важным размышлениям. Одна из женщин, поделившаяся с ним своим сном, рассказала о видении, в котором ей явилась Богородица. В этом сне Богородица сообщила, что конца света не будет, и что Господь будет защищать своих верующих.

Балин подчеркнул, что в условиях неопределенности и внешнего страха очень важно сохранять веру и надежду. Он уверен, что, несмотря на мрачные прогнозы и опасения, люди должны помнить о Божественной защите и доверяться воле Бога. По его словам, вера в Господа помогает противостоять панике и тревоге, которые могут охватывать умы в такие сложные моменты.