Грозят поломки: назван рейтинг самых ненадежных авто

Эксперты британского автомобильного издания WhatCar совместно с компанией Motor Easy составили рейтинг самых ненадежных автомобилей, основываясь на опросе почти 30 тысяч автовладельцев. В ходе исследования владельцы автомобилей рассказали о проблемах, с которыми сталкивались в процессе эксплуатации своих машин.

Согласно результатам опроса, самым ненадежным автомобилем оказался Nissan Juke последних лет выпуска (с 2019 года). 31% водителей этого компактного кроссовера заявили, что сталкивались с серьезными техническими проблемами. Более того, 80% владельцев таких автомобилей сообщили, что их машины не смогли добраться до сервисного центра самостоятельно, что подчеркивает высокую степень поломок у этой модели.

На втором месте по ненадежности оказался Kia Sportage 2016-2021 годов выпуска, с которым имели проблемы 56% владельцев. В целом, модели от Kia и Nissan проявили себя в этом опросе как те, с которыми автовладельцам пришлось сталкиваться с рядом проблем, требующих срочного ремонта.

Кроме того, в список ненадежных автомобилей попали Mazda CX-60, Volkswagen Golf последнего поколения, а также Range Rover Evoque 2011-2019 годов выпуска. Также в рейтинг вошли электрические модели MG 4, Vauxhall Mokka Electric, MG ZS Electric, Vauxhall Corsa Electric и Seat Leon.