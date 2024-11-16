Петербургская футбольная команда «Зенит» выразила глубочайшие соболезнования семье и близким Владимира Шклярова — известного премьера Мариинского театра и преданного болельщика клуба, который ушел из жизни в ночь с 15 на 16 ноября.

Владимир Шкляров был не только выдающимся артистом и руководителем одного из самых престижных театров России, но и искренним поклонником футбольной команды «Зенит». Он регулярно посещал матчи клуба на Газпром Арене, где неизменно поддерживал свою команду, создавая атмосферу дружбы и тепла вокруг сине-бело-голубых.

Шкляров был не просто зрителем, но и настоящим другом для игроков и тренеров «Зенита». Его присутствие на трибунах всегда придавало силы и вдохновение как спортсменам, так и поклонникам клуба. В память о Владимире Шклярове клуб «Зенит» пообещал сохранить его вклад в культуру и спортивную атмосферу города, который он так любил и поддерживал.