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В «Гавре» объяснили, что Кузяев не покинет клуб в зимнее трансферное окно

Фото: скриншот видео

Заместитель спортивного директора французского клуба «Гавр» Мохамед Эль-Харразе в интервью порталу Odds.ru прокомментировал текущую ситуацию с российским полузащитником команды Далером Кузяевым, опровергнув слухи о возможном уходе игрока.

«Спасибо за беспокойство о нашем финансовом состоянии, но могу уверить, что у нас все в порядке. Далер продолжит выступать за «Гавр» до конца сезона, так как его контракт действует до 30 июня 2025 года», — отметил Эль-Харразе, подчеркивая, что клуб не планирует расставаться с ключевым игроком.

Заявление представителя клуба стало ответом на слухи, которые появились в СМИ после публикаций в L’Equipe. В этом издании ранее сообщалось, что «Гавр» должен значительно сократить расходы на заработную плату своих футболистов, чтобы соответствовать требованиям финансового фейр-плей.

 

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