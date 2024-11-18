Роман Ротенберг рассказал о дискриминации в Финляндии во время своей карьеры хоккеиста

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА, Роман Ротенберг, поделился своим опытом дискриминации, с которой он столкнулся в период своей игровой карьеры в Финляндии. В интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» тренер рассказал о трудностях, которые он испытывал из-за своей национальной принадлежности, а также о жесткой игре, которую ему приходилось выдерживать на льду.

По словам Ротенберга, в Финляндии он сталкивался с агрессивной атмосферой как со стороны соперников, так и от тренера. Особенно ярко проявлялась дискриминация в отношении русских игроков, что, по его мнению, делало атмосферу на льду крайне напряженной.

«Мы играли очень жестко. Многие ребята получали травмы, а русские игроки для них были как красные тряпки», — рассказал Ротенберг, отмечая, что часто ему приходилось полагаться на свои сильные стороны, такие как катание и взрывная скорость, чтобы добиться успеха на льду.

Однако самые тяжелые моменты, по словам тренера, связаны с отношениями внутри команды. Одна из таких ситуаций произошла, когда ему пришлось серьезно поссориться со своим тренером.