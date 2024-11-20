Священники РПЦ объяснили, что происходит с душой после смерти в дни поминовения

Священник Иван Снегирев рассказал православным верующим, что происходит с душой усопшего в критические моменты, такие как третий, девятый и сороковой день после смерти. В интервью ИА «МедиаПоток» священнослужитель подробно объяснил этапы посмертного существования души, согласно православной традиции.

В соответствии с учением Священного Писания, душа человека не умирает с телом, а продолжает существовать в вечности. Период с момента смерти и до 40-го дня жизни души является временем испытаний и важного судного процесса, когда решается её дальнейшая судьба.

На третий день после смерти душа временно разлучается с телом и ощущает скорбь и молитвы своих близких. В этот день, в момент похорон, душа возносится на небеса и отправляется в рай, где пребывает до девятого дня. В это время ангелы молят Бога о спасении души усопшего, и священники настоятельно рекомендуют родным и друзьям усопшего активно молиться о её упокоении.

По прошествии девяти дней душа направляется в ад, где она испытывает страдания грешников до сорокового дня. Этот период является ещё одним моментом испытания для души, после чего наступает её встреча с Господом. В сороковой день особенно важна молитва и поминовение усопшего: нужно организовать поминальный обед, посетить кладбище и храм, где священник помолится за душу усопшего во время литургии. Эти действия помогают душе обрести путь в рай.