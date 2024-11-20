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В сосисках известных брендов обнаружен опасный компонент для здоровья

Фото: Unsplash

Россельхознадзор сообщил о серьезных нарушениях в мясной промышленности России, выявленных в ходе проверки качества продукции, представленной на прилавках магазинов. В сосисках известных брендов был обнаружен запрещенный компонент — микробная трансглютаминаза, также известная как «мясной клей». Этот фермент может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая нарушения работы иммунной системы, заболевания кишечника и повысить риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщил IVBG.

Проверка качества мясной продукции была проведена в магазинах Мордовии, где специалисты Россельхознадзора обнаружили опасное вещество в продукции крупных производителей из Владимирской, Пензенской и Псковской областей. Особенно тревожно, что запрещенный фермент был найден в продуктах, предназначенных для детского питания, что вызывает дополнительные опасения среди потребителей.

Кроме того, в ходе контрольных мероприятий были выявлены нарушения и в молочной продукции. В частности, в плавленых сырках и молоке одного из производителей из Саратовской области был обнаружен некачественный растительный жир, что также вызывает обеспокоенность относительно безопасности продуктов. Запрещенный фермент был найден и в твороге, который поставляется в образовательные учреждения и на предприятия общественного питания.

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