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Нотр-Дам де Пари откроет свои двери: знаменитый собор восстановили после пожара

Фото: скриншот видео

Собор Парижской Богоматери, переживший трагический пожар в 2019 году, готов вновь принять верующих и туристов. В день, когда Нотр-Дам откроет свои двери для богослужений, в храме зазвучит музыка из восстановленного органа, а также начнутся церковные службы. Архиепископ Парижа Лоран Ульрих сообщил, что вместе с открытием собора будет проведен крестный ход, знаменующий возвращение Нотр-Дам в религиозную жизнь города.

 

Нотр-Дам де Пари откроет свои двери: знаменитый собор восстановили после пожара
Фото: скриншот видео

 

Возрождение после огненной катастрофы

Напомним, что 15 апреля 2019 года собор Нотр-Дам де Пари едва не был уничтожен огнем, который охватил здание и разрушил большую часть кровли и знаменитый шпиль. Пожар, начавшийся в процессе реставрации, был окончательно потушен только на следующее утро, 16 апреля. Несмотря на масштабные повреждения, каркас собора удалось сохранить, и, благодаря усилиям реставраторов, началась масштабная работа по восстановлению памятника архитектуры.

С момента пожара президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восстановление собора займет около пяти лет. Однако работы затянулись чуть дольше, чем ожидалось, и теперь, спустя более четырех лет, Нотр-Дам вновь готов встречать прихожан.

Нотр-Дам де Пари откроет свои двери: знаменитый собор восстановили после пожара
Фото: скриншот видео

 

Работы продолжаются, но храм уже готов к открытию

Сейчас в соборе еще продолжаются некоторые реставрационные работы, однако внутренняя отделка уже почти завершена. В социальных сетях активно появляются снимки отреставрированного интерьера храма, включая восстановленную роспись, витражи и элементы декора. Ожидается, что вскоре начнутся регулярные богослужения, а также будут проведены праздничные мероприятия, связанные с открытием собора.

Помимо восстановления самого здания, особое внимание было уделено органу, который также был отреставрирован и теперь снова готов к исполнению музыки.

Причины пожара и последствия для собора

Огонь, охвативший Нотр-Дам, в значительной степени уничтожил кровлю и шпиль, ставшие символами собора. Первоначально предполагалась версия, что причиной катастрофы могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем во время реставрационных работ, которые велись в здании весной 2019 года. Строительные леса, установленные вокруг собора, могли сыграть свою роль в том, что огонь быстро распространился по храму.

В ходе расследования не были найдены доказательства, что пожар был поджогом, а все работники, включая реставраторов, были допрошены. К счастью, в результате происшествия пострадали только три человека, и, несмотря на огромный ущерб, каркас собора сохранился.

Нотр-Дам де Пари — это не только религиозный символ Франции, но и исторический памятник, который пережил века. Строительство собора началось в 1161 году и продолжалось почти 200 лет. Он был возведен на месте первой христианской церкви в Париже и стал свидетелем множества исторических событий, включая французскую революцию и обе мировые войны.

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