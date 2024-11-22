Главный штаб Эрмитажа закроют 26 ноября для посетителей

26 ноября 2024 года Главный штаб Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге изменит свой режим работы: музей будет закрыт для посетителей. Причиной этому является проведение Международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти», как сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Кроме того, в связи с традиционным выходным днем в понедельник, 25 ноября, все музейные комплексы Эрмитажа также будут недоступны для посещения. Администрация Эрмитажа принесла извинения за возможные неудобства и рекомендовала горожанам и туристам планировать визиты в другие дни.

Для тех, кто интересуется культурными событиями, Эрмитаж напоминает о действующих временных выставках и постоянных экспозициях, которые можно будет посетить в другие дни. Одной из таких выставок является масштабная экспозиция «Твердыня пламенная», посвященная 150-летию со дня рождения Н. К. Рериха — известного художника, философа и археолога. Также продолжает работу выставка «Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар-нуво», которая знакомит посетителей с расцветом стеклоделия конца XIX — начала XX века.

Кроме того, в залах Главного штаба можно увидеть выставки «Современное камнерезное искусство», а также «Оманская империя: Азия и Африка», которые продолжают знакомить зрителей с разнообразными аспектами мировой истории и искусства.