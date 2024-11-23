В Петербурге торжественно открылась обновленная версия постоянной экспозиции «История движения в защиту Петербурга», которая является единственным подобным проектом в России. С момента своего открытия в 2021 году выставка стала важным культурным и образовательным центром города. Здесь проводятся экскурсии, показываются фильмы, организуются презентации книг, лекции и встречи с деятелями культуры и краеведами. Музей служит площадкой для обмена знаниями о роли общественности в защите исторического облика города.

Обновленная экспозиция включает в себя новые экспонаты, которые привлекут внимание любителей истории и архитектуры. Среди них — отреставрированный витраж, который когда-то украшал доходный дом Мироненко, а также барельеф «Меркурий», снятый с одного из зданий на Гороховой улице в 1960-е годы в ходе капитального ремонта. Также представлена маска льва, которая, вероятно, была частью фонтана-поилки, стоявшего в саду особняка Пашковых, и работы ленинградских художников и архитекторов.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, выступая на открытии, отметил значимость работы экспозиции для сохранения культурного наследия города. Он подчеркнул, что вопросы охраны истории и архитектуры в Петербурге — это не только важные элементы культурного развития, но и часто повод для политических манипуляций.