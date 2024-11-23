«Зенит» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 0:1

Петербургский «Зенит» одержал трудную победу в матче 16-го тура РПЛ, победный мяч был забит на последней минуте встречи.

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» одолел футбольный клуб «Оренбург», вырвав победу в компенсированное время. Игра завершилась минимальной победой «Зенита» — 1:0.

Переломным моментом матча стало удаление игрока «Оренбурга» на 38-й минуте, когда полузащитник команды Александр Коваленко получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. Это серьезно осложнило задачи оренбуржцев, которые продолжили матч в меньшинстве.

Несмотря на численное преимущество, «Зенит» долгое время не мог раскрыть оборону соперника. Только в компенсированное время встречы нападающий петербургской команды Александр Ерохин смог пробить в ворота «Оренбурга», став автором единственного гола в матче. Этот гол обеспечил «Зениту» важные три очка.

После этой победы «Зенит» укрепил свою лидерскую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 16 сыгранных туров. В свою очередь, «Оренбург», который продолжает испытывать трудности в этом сезоне, остался на 16-м месте с 8 очками в активе.