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Софья Муравьева в слезах оценила свой прокат на пятом этапе Гран-при России как позор

Фото: скриншот видео

18-летняя фигуристка Софья Муравьева не смогла скрыть разочарования после исполнения короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, где она допустила ошибку на ключевом элементе — каскаде тройной лутц — тройной тулуп. Этот промах отодвинул ее на четвертое место, с результатом 68,78 балла, что стало для спортсменки настоящим шоком. В комнате ожидания, в слезах, Муравьева откровенно призналась, что испытывает чувство стыда от своего проката.

«Я не знаю, что можно сделать, я не знаю. Позор, какой позор. Ну сколько можно на это смотреть, по десять раз катаю на тренировках», — с горечью поделилась она с журналистами.

Муравьева рассказала, что в тренировочном процессе ее программы практически не сопровождались ошибками, и она не ожидала, что ее прокат будет омрачен таким сбоям.

Фигуристка отметила, что несмотря на волнение перед выступлением, она не планировала включать сложные элементы, такие как тройной аксель, но не смогла удержать контроль над каскадом, что, по ее словам, стало неожиданностью для самой себя.

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