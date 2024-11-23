Путин подписал законы, ускоряющие реконструкцию памятников в Петербурге

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законодательных актов, которые затрагивают различные сферы жизни страны. Одним из ключевых документов стало принятие закона, который передает Петербургу право проводить государственную экспертизу проектов, связанных с реконструкцией памятников и строительством новых станций метро. Этот шаг направлен на ускорение реализации крупных инфраструктурных проектов в городе, в частности, улучшение работы в области охраны культурного наследия и расширения транспортной сети.

В числе подписанных документов также оказался пакет законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Один из них ужесточает наказание за организацию незаконного перемещения людей через границу России.

Если ранее за это преступление могла быть назначена тюремная мера наказания сроком до 7 лет, то теперь наказание будет варьироваться от 8 до 15 лет лишения свободы.