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Бастрыкин запросил отчет о событиях на концерте рэппера UglyStephan в Петербурге

Фото: скриншот видео

Следственный комитет России начал проверку по факту инцидентов, произошедших во время и после концерта рэппера UglyStephan в Петербурге, который состоялся 22 ноября. По информации, поступившей в ведомство, концерт в «Гигант Холле» стал причиной серьезных происшествий, включая массовую драку и госпитализацию нескольких человек.

Информация о происшествиях вызвала обеспокоенность у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Известно, что трое несовершеннолетних были госпитализированы в состоянии наркотического опьянения, а также поступили сообщения о драке в самом концертном зале. Бастрыкин поручил местным следователям провести тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего и доложить ему о результатах, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным издания «Мегаполис», еще до начала расследования стало известно, что в вечер концерта в полицию поступили несколько тревожных звонков. В 21:55 и 22:01 две женщины сообщили о юноше, находившемся в тяжелом состоянии у служебного входа на Кондратьевском проспекте. Он был найден на асфальте с расширенными зрачками и судорожными движениями, а из его рта шла пена. По данным очевидцев, мальчик был в крайне тяжелом состоянии, что сразу привлекло внимание прохожих. В оба случая вызвали скорую помощь.

Кроме того, в 22:07 поступил сигнал от местной жительницы, которая сообщила о беспорядках во дворе дома напротив «Гигант Холла», где, по ее мнению, проходили зрители только что завершившегося концерта. Она рассказала о массовых драках и шуме, который нарушал спокойствие в жилом районе.

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