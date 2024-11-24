Россиянам рассказали, как справиться с усталостью и выгоранием под конец года

Конец года часто приносит не только радость от приближающихся праздников, но и ощущение хронической усталости и выгорания. Эти чувства особенно усиливаются, когда дни становятся короткими, а темнота и холод вызывают желание только спать. Как сохранить силы и справиться с этим состоянием рассказал Gazeta.SPb врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Врач объяснил, что накопившийся за год стресс, постоянная рабочая нагрузка и эмоциональное перенапряжение часто приводят к физической и психологической усталости.

«Под конец года наш организм начинает демонстрировать признаки выгорания: ослабевает иммунная система, нарушается сон, снижается способность концентрироваться», — говорит специалист.

Хронический стресс, по его словам, не только ослабляет здоровье, но и повышает риск заболеваний сердца, нарушений пищеварения и психических расстройств. Одним из самых ярких симптомов выгорания является нарушение когнитивных функций: снижение памяти, ухудшение способности принимать решения и концентрации. Это может сильно повлиять на качество работы и повседневную активность.

«Для борьбы с усталостью важно правильно организовать день: достаточное количество сна (не менее 7-8 часов), сбалансированное питание с включением свежих фруктов и овощей и регулярная физическая активность», — отметил врач.

Важную роль в борьбе с усталостью играет режим дня. Кутушов советует придерживаться стабильного расписания сна и бодрствования, чтобы нормализовать циркадные ритмы организма.