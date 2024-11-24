Мишина и Галлямов победили на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию

Российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на пятом этапе Гран-при России, который состоялся в Петербурге. В ходе соревнований, прошедших на льду ледового дворца «Юбилейный», действующие чемпионы мира, Европы и России получили высший балл от судей — 239,05 балла.

Мишина и Галлямов продемонстрировали свою лучшую форму на домашней арене, уверенно захватив первое место в соревнованиях среди спортивных пар. Несмотря на сильную конкуренцию, им удалось обойти других претендентов на титул.

На втором месте в общем зачете с результатом 216,35 балла оказалась пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Этот дуэт оказался лидером после короткой программы, однако не смог удержать своё первенство в произвольной части.

Третье место в соревнованиях заняли Ясмина Кадырова и Илья Миронов, набравшие 193,32 балла. Трехпарный состав турнира не оставил равнодушными зрителей, которые стали свидетелями ярких и напряженных выступлений.