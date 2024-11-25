Большой театр впервые проведет прямую трансляцию балета «Щелкунчик» для зрителей по всему миру

Накануне Нового года Большой театр анонсировал важное культурное событие — впервые в своей истории театр проведет общедоступную прямую трансляцию знаменитого балета «Щелкунчик». Как сообщается в официальном Telegram-канале театра, это шаг, который откроет двери великого театрального искусства для зрителей, живущих в самых удаленных уголках России и за рубежом.

Согласно заявлению представителей Большого театра, решение о проведении трансляции было принято с целью сделать выдающиеся театральные постановки доступными для более широкой аудитории. Жители малых городов, отдаленных населенных пунктов России и поклонники русского балета по всему миру смогут насладиться магией «Щелкунчика», не покидая своих дома.

Особое внимание было уделено и старту продаж билетов на представление. С 2 декабря в 10:00 по московскому времени начнется продажа билетов на балет, и они будут доступны исключительно через официальный сайт театра. Это значит, что билеты нельзя будет приобрести в кассах.

Кроме того, из-за неимоверной популярности балета часть билетов на «Щелкунчика» будет предложена в формате аукциона.