Авито Авто собирает автодилеров на конференцию в Москве

Специалисты Авито Авто вместе с представителями авторынка обсудят основные тренды и будущее отрасли. Конференция “Высшая передача” состоится в столице 26 ноября 2024 года.

Одна из основных тем конференции — изменения в потребительском поведении и факторов, способствующих этим переменам. Участники смогут ознакомиться с результатами исследований и аналитикой, подготовленной специалистами Авито Авто. По итогам обсуждений участники попробуют сформулировать прогноз развития авторынка на 2025 год.

Конференция будет разделена на три основных блока, каждый из которых посвящен отдельному аспекту работы автодилеров.

Первый коснется темы продаж и выкупа машин. В этом разрезе внимание будет уделено цифровым инструментам, таким как Автохаб и Авито Аукцион.

Во втором блоке специалисты сосредоточатся на маркетинговых стратегиях и использовании онлайн-платформ. Участники поделятся опытом применения различных инструментов для продвижения. Третий блок будет посвящен вопросам постпродажного обслуживания, включая стратегии повышения трафика на плановое техническое обслуживание и выявление потребностей автовладельцев. Участники обсудят и онлайн-площадки, такие как Гараж Авито Авто.

Конференция соберет представителей различных областей автодилерского бизнеса: руководителей отделов продаж, закупок и маркетинга. В числе приглашенных спикеров – известные блогеры: Елена Лисовская (Лиса Рулит) и Алексей Жутиков (ПриветТачка). А также главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков. Они поделится своими наблюдениями о текущих трендах на авторынке.

Организаторы считают, что конференция позволит разобрать основные вопросы отрасли, которые волнуют автодилеров.

«Мы анализируем рыночные тренды и потребности дилеров и корректируем на основе полученных данных повестку конференции», — пояснил Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто.

В завершении мероприятия награды вручат победителям конкурса «Маркетолог года». Организаторы конференции организуют онлайн трансляцию для тех, кто не сможет посетить мероприятие лично. Участие бесплатное.