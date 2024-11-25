В Петербурге у гостиницы «Охтинская» начались спасательные работы из-за аварии

В районе гостиницы «Охтинская» в Петербурге начались спасательные археологические работы, связанные с аварийной ситуацией на сетях водоотведения. По информации администрации Красногвардейского района, работы проводятся на территории археологического объекта «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой», который является важным памятником исторического наследия.

Авария на водоотводных сетях, вызванная разливом сточных вод, потребовала принятия срочных мер для предотвращения дальнейших повреждений. В связи с этим была установлена ограждающая конструкция перед гостиницей, а на месте начали проводить археологические работы, направленные на спасение культурного слоя и предотвращение утраты исторических ценностей.

После завершения первоначальных исследований состояния археологического объекта специалисты разработают дальнейшие шаги для его сохранения и защиты. Вопросы сохранения культурного наследия остаются в приоритете, и в этом контексте ситуация у «Охтинской» гостиницы привлекла внимание как местных властей, так и городского комитета по охране памятников истории и культуры (КГИОП).