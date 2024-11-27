Присяжные признали экс-депутата Михаила Глущенко виновным в организации убийства

В Приморском районном суде Петербурга завершился судебный процесс по делу бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, обвиняемого в организации убийства трёх человек на Кипре в 2004 году. Коллегия присяжных единогласно признала Глущенко виновным и отметила, что он не заслуживает снисхождения, сообщает Дарья Лебедева, руководитель Объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Обвинение в процессе настаивало, что Глущенко был организатором тройного убийства, произошедшего на Кипре в начале 2000-х годов. По версии следствия, бывший депутат, в прошлом занимающийся вопросами безопасности для предпринимателей, был вовлечён в убийство двух братьев Шевченко, которые владели бизнесом. Один из братьев заявил о разрыве сотрудничества с Глущенко, что, по мнению обвинителей, стало причиной для организации убийства второго брата с целью запугать предпринимателя.

Защита Глущенко категорически отвергала обвинения, утверждая, что не существует доказательств его причастности к преступлению. Однако присяжные, выслушав все доводы сторон, пришли к единодушному решению, не только признав бывшего депутата виновным, но и отметив отсутствие оснований для смягчения наказания.