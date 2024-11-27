«Зенит» одержал победу над «Ахматом» и вышел в полуфинал Кубка России

Футболисты петербургского «Зенита» одержали уверенную победу над грозненским «Ахматом» в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака, которая, напомним, выиграла и первый матч (3:0), обеспечив себе место в полуфинале турнира.

Основные события развивались в первом и втором тайме. Уже на 16-й минуте встречи гости открыли счёт. Ошибка защитника «Ахмата», который неудачно отдал передачу назад, позволила аргентинскому форварду «Зенита» Лусиано Гонду перехватить мяч. Он стремительно выбежал на ворота и точным ударом отправил мяч в дальний угол, не оставив шансов вратарю.

«Зенит» не стал останавливаться на достигнутом и укрепил своё преимущество в середине второго тайма. На 72-й минуте Педро сделал точную передачу с правого фланга на Артура, который успешно пробил по воротам, и мяч после рикошета от штанги оказался в сетке. Этот гол окончательно поставил точку в противостоянии двух команд, гарантировав «Зениту» победу в обеих встречах.