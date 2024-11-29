«Лучше бы осталась его женой»: внебрачный сын Киркорова рассказал о Пугачевой и сложных отношениях с отцом

В интервью для NEWS.ru певец Александр Матвеев поделился множеством откровений о своей жизни, карьере и отношениях с семьей Киркорова. В разговоре он затронул важные темы, включая отъезд Аллы Пугачевой из России, а также свои воспоминания о сотрудничестве с Филиппом Киркоровым.

Карьера и отношения с Киркоровыми

Матвеев рассказал, как в детстве вдохновился творчеством Филиппа Киркорова и начал пародировать его. Именно благодаря этому он нашел свой путь в музыку.

«Филипп был для меня как Майкл Джексон для всей России», — отметил он, подчеркнув, что его карьера начиналась с пародий на Киркорова.

По поводу отношений с Аллой Пугачевой Матвеев высказался гораздо резче:

«Лучше бы она осталась женой Филиппа», — сказал он, выразив сожаление по поводу ее отъезда из страны после начала СВО.

Матвеев поделился, что начал свою карьеру в группе «ЭКС-ББ», но вскоре ушел, решив, что сольная карьера — его настоящее призвание. «Я понял, что на фоне других я выгляжу слишком ярко, мне нужно было работать одному», — рассказал он. Позже он продолжил сольные выступления и активно развивал свои актерские навыки.

Помимо музыкальной карьеры, Матвеев активно участвует в жизни своего родного города Узловая. Он рассказал, как в течение 13 лет боролся за восстановление местного Дворца культуры, который был в упадке после приватизации завода. В итоге, благодаря усилиям Матвеева и поддержки властей, ДК отремонтировали, а сам он устроил там сольный концерт.

Кроме того, Матвеев активно помогает нуждающимся, в том числе спасая животных и помогая людям в трудных ситуациях. Например, он стал одним из тех, кто спас жизнь солисту группы «ЭКС-ББ» Александру Калинину, когда тот оказался в критическом состоянии.