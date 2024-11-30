Мария Шарапова поддержала Елену Веснину и пожелала ей успехов

Российская теннисистка Мария Шарапова, бывшая первая ракетка мира, обратилась с теплыми словами поддержки к Елене Весниной, которая недавно приняла решение завершить свою карьеру в теннисе. Шарапова напутствовала свою коллегу, отметив, что впереди у нее откроются новые возможности, ведь, как подчеркнула она, у Весниной «все впереди».

Прощание с профессиональным теннисом для 38-летней Елены Весниной состоялось в пятницу, когда она сыграла свой последний матч в карьере. В паре с Мансуром Бахрами она встретилась с Анастасией Мыскиной и Николаем Давыденко в рамках турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который проходит в Петербурге. Встреча завершилась победой Мыскиной и Давыденко с итоговым счётом 9:5 (6:2, 3:3).

После матча Шарапова, которая следила за происходящим на корте, сказала: «У тебя все впереди. У тебя сейчас есть замечательная семья: муж, дети, родители».

Елена Веснина была одной из ведущих фигур мирового тенниса в парном разряде. В 2018 году она приостановила свою карьеру из-за рождения первого ребенка, а в 2021 году вернулась на корты и сразу же завоевала серебро Олимпийских игр в Токио в смешанных парах. Веснина также стала олимпийской чемпионкой на Играх в Рио в 2016 году в парном разряде вместе с Екатериной Макаровой. Помимо этого, она выигрывала титулы на самых престижных турнирах, включая «Ролан Гаррос», US Open, Уимблдон и Итоговый турнир WTA, а также Australian Open в миксте.