В Консерватории Римского-Корсакова завершились строительные работы

Завершены строительные работы в Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

В Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, расположенной на Театральной площади, завершены все строительные работы. Об этом сообщил вице-губернатор города Николай Линченко в своём Telegram-канале.

Накануне Линченко лично осмотрел процесс реконструкции вместе с министром строительства России Ирэком Файзуллиным. Консерватория Римского-Корсакова, являющаяся не только первым в России музыкальным высшим учебным заведением, но и объектом культурного наследия федерального значения, подверглась масштабной реставрации.

На данный момент специалисты завершили укрепление фундамента и стен здания, а также подключили отопление к чердачным помещениям и кровле. Работы по реставрации близки к завершению: их ведут более 2000 специалистов. В числе выполненных работ — реставрация парадной лестницы из итальянского мрамора, состоящей из 46 ступеней, а также восстановление уникального органа в Малом зале Глазунова. Кроме того, был восстановлен лепной декор, а также сохранены деревянные акустические элементы, датируемые концом XIX века.

В прошлом году завершили работы по восстановлению фасадов здания, которые были возвращены к историческому светло-бежевому цвету, в котором консерватория была открыта в 1896 году. В настоящее время идут подготовительные работы для пусконаладочных испытаний.