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Александр Бельский поздравил россиян с Днем хоккея

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил россиян с Всероссийским днем хоккея, который отмечается ежегодно в первое воскресенье декабря. В своем поздравлении он выразил признание всем игрокам, тренерам и болельщикам, подчеркнув важность хоккея для российской спортивной культуры.

Александр Бельский поздравил россиян с Днем хоккея
Фото: t.me/a_belsky/7540

 

«Хоккей — это не просто игра, а целая философия: командный, динамичный, стратегически сложный и стремительный. С каждым годом я все больше увлекаюсь этим видом спорта», — сказал Бельский, добавив, что его личная любовь к хоккею зародилась сравнительно недавно.

Спикер ЗакСа признался, что впервые встал на коньки лишь в 2022 году и до этого не имел опыта на льду.

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