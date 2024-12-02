Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» в домашнем матче РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак выразил свое разочарование после поражения команды от «Крыльев Советов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, который прошел 1 декабря в Петербурге. Самарцы одержали победу, выиграв со счетом 3:2, несмотря на то, что хозяева поля выглядели довольно уверенно на протяжении игры.

После окончания встречи Сергей Семак прокомментировал результат, подчеркнув, что команда осталась крайне недовольна итогом матча.

«Конечно, результатом мы недовольны, очень обидно проигрывать дома», — отметил тренер, слова которого приводит пресс-служба петербургского клуба.

Несмотря на поражение, Семак отметил, что в целом игра «Зенита» не была провальной, и команда демонстрировала достойный футбол. Однако, по словам тренера, в этот день удача была не на стороне петербуржцев, и именно это в итоге привело к неожиданному исходу встречи. Тренер также не забыл отметить заслуги соперников, выразив уважение к футболистам «Крыльев Советов», которые сумели не только забить три мяча, но и защититься от атак «Зенита».