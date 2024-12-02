  • 18+

  • Сегодня

    02.12.24, Пн

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $107.74 €114.31 ¥14.72

Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» в домашнем матче РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак выразил свое разочарование после поражения команды от «Крыльев Советов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, который прошел 1 декабря в Петербурге. Самарцы одержали победу, выиграв со счетом 3:2, несмотря на то, что хозяева поля выглядели довольно уверенно на протяжении игры.

Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» в домашнем матче РПЛ
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

После окончания встречи Сергей Семак прокомментировал результат, подчеркнув, что команда осталась крайне недовольна итогом матча.

«Конечно, результатом мы недовольны, очень обидно проигрывать дома», — отметил тренер, слова которого приводит пресс-служба петербургского клуба.

Несмотря на поражение, Семак отметил, что в целом игра «Зенита» не была провальной, и команда демонстрировала достойный футбол. Однако, по словам тренера, в этот день удача была не на стороне петербуржцев, и именно это в итоге привело к неожиданному исходу встречи. Тренер также не забыл отметить заслуги соперников, выразив уважение к футболистам «Крыльев Советов», которые сумели не только забить три мяча, но и защититься от атак «Зенита».

ПОДЕЛИТЬСЯ: