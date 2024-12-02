Что нужно россиянам, чтобы выйти на пенсию в 2025 году: советы от декана НИУ ВШЭ

Для россиян, которые планируют выйти на пенсию по возрасту в 2025 году, важно заранее позаботиться о выполнении нескольких обязательных условий. Об этом рассказал Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ. Эксперт уточнил, что для успешного назначения пенсии в 2025 году необходимо выполнить ряд требований, которые зависят от накопленных пенсионных коэффициентов, страхового стажа и других факторов.

Накопление пенсионных коэффициентов: что важно знать

Одним из основных условий для выхода на пенсию в 2025 году является наличие минимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Для назначения страховой пенсии гражданам нужно будет накопить 30 ИПК. Эти коэффициенты начисляются за каждый год официальной работы. Виноградов отметил, что максимальный годовой прирост ИПК составляет 10, что возможно при ежемесячном доходе свыше 185 416 рублей.

С 1 января 2025 года также ожидается повышение стоимости одного ИПК. Он вырастет до 142,76 рубля, что также повлияет на расчет пенсий будущих пенсионеров. Это обстоятельство важно учитывать тем, кто планирует сделать свои накопления максимально эффективными в ближайшие годы.

Страховой стаж: что входит в расчет

Следующее обязательное условие для выхода на пенсию — наличие страхового стажа не менее 15 лет. При этом важно учитывать, что страховой стаж включает не только официальное трудоустройство, но и различные периоды, когда человек не работал, но за него продолжались отчисления в пенсионный фонд. Это время службы в армии, периоды нетрудоспособности, а также декретные отпуска. Таким образом, для достижения необходимого стажа важно не упускать любые моменты, которые могут повлиять на его начисление.

Досрочный выход на пенсию: кто имеет право

Кроме того, существует возможность досрочного выхода на пенсию для ряда категорий граждан. Вадим Виноградов отметил, что такие привилегии распространяются на людей, трудившихся в сложных или опасных условиях, а также на тех, у кого имеется длительный трудовой стаж. Особые условия предусмотрены и для многодетных матерей, что также является важным фактором для ряда россиян, планирующих выйти на пенсию раньше стандартного срока.