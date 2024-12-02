Экс-начальник ГИБДД Петербурга Аведиков предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

Бывший начальник ГИБДД Московского района Петербурга подполковник Дмитрий Аведиков окажется на скамье подсудимых. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в его отношении и передала его в суд. Аведиков обвиняется в получении взяток в особо крупном, крупном и значительном размере.

Согласно материалам дела, Дмитрий Аведиков, занимая должность в ГИБДД, в обмен на возможность пользования дорогими автомобилями премиум-класса, обеспечивал «общее покровительство» для таксистов, работающих в службе «Яндекс.Такси». В частности, он содействовал организации ускоренного прибытия дорожных патрулей на места ДТП с участием водителей, покрываемых им коммерческих организаций, а также предотвращал привлечение их к административной ответственности за нарушения.

Помимо этого, Аведиков, по данным прокуратуры, предоставлял «услуги имущественного характера», которые были компенсированы в виде взяток, получаемых от таксистов и предпринимателей, чьи действия могли быть расценены как незаконные. Прокуратура уточняет, что данные «услуги» включали, среди прочего, попустительство в отношении нарушений со стороны бизнесменов, обеспечивая таким образом «непривлечение» их подчиненных к ответственности.

Подполковник обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а также ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).