Ричард Янг сравнил тренера Этери Тутберидзе с Круэллой Де Виль

Янг рассказал, что видел момент, когда Тутберидзе сидела рядом с Валиевой, которая переживала из-за результатов проката на Олимпийских играх в Пекине. По мнению эксперта, образ тренера, сидящего рядом с плачущей спортсменкой, напоминал знаменитую злодейку, известную своим жестоким отношением к животным и эксцентричным стилем.

«Это было не очень приятное зрелище, и я не могу не сказать, что ее образ был похож на Круэллу Де Виль», — заявил Янг.

Валиева завоевала золотую медаль в составе сборной России на командных соревнованиях, однако вскоре после завершения турнира стало известно о положительном результате ее допинг-пробы. Несмотря на этот факт, фигуристка продолжила участие в одиночных соревнованиях, но не смогла добиться медали.

В результате разбирательства в Спортивном арбитражном суде, Валиеву отстранили от соревнований на четыре года, а ее результаты с 25 декабря 2021 года были аннулированы. Россия была перемещена с первой позиции на третью в командном турнире Олимпиады.