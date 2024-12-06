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Ричард Янг сравнил тренера Этери Тутберидзе с Круэллой Де Виль

Глава рабочей группы по обновлению Всемирного антидопингового кодекса Ричард Янг на заседании Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) сделал неожиданное сравнение, назвав тренера фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе похожей на Круэллу Де Виль из мультфильма «101 далматинец».
Ричард Янг сравнил тренера Этери Тутберидзе с Круэллой Де Виль
Фото: скриншот видео

Янг рассказал, что видел момент, когда Тутберидзе сидела рядом с Валиевой, которая переживала из-за результатов проката на Олимпийских играх в Пекине. По мнению эксперта, образ тренера, сидящего рядом с плачущей спортсменкой, напоминал знаменитую злодейку, известную своим жестоким отношением к животным и эксцентричным стилем.

«Это было не очень приятное зрелище, и я не могу не сказать, что ее образ был похож на Круэллу Де Виль», — заявил Янг.

Валиева завоевала золотую медаль в составе сборной России на командных соревнованиях, однако вскоре после завершения турнира стало известно о положительном результате ее допинг-пробы. Несмотря на этот факт, фигуристка продолжила участие в одиночных соревнованиях, но не смогла добиться медали.

В результате разбирательства в Спортивном арбитражном суде, Валиеву отстранили от соревнований на четыре года, а ее результаты с 25 декабря 2021 года были аннулированы. Россия была перемещена с первой позиции на третью в командном турнире Олимпиады.

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