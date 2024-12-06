Ричард Янг сравнил тренера Этери Тутберидзе с Круэллой Де Виль

Глава рабочей группы по обновлению Всемирного антидопингового кодекса Ричард Янг на заседании Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) сделал неожиданное сравнение, назвав тренера фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе похожей на Круэллу Де Виль из мультфильма «101 далматинец».
Приморский район считается жемчужиной на карте Петербурга. Он один из самых развитых в плане инфраструктуры, а также один из самых зеленых, к тому же в непосредственной близости от Финского залива. Кроме того, здесь находятся крупные торговые и деловые центры, высококлассные спортивные объекты, медицинские учреждения, множество магазинов, кафе и прочих удобств,...
Группа Reflex стала специальным гостем фестиваля «Легенды Ретро FM» и зажгла зал невероятной энергетикой и ослепительным сияющим платьем её солистки – Ирины Нельсон. На сцене также выступали уже давно полюбившиеся публике исполнители – Игорь Корнелюк, Лариса Долина, Mr. President, Baccara и многие другие. В беседе с корреспондентом Gazeta.SPb Ирина Нельсон...