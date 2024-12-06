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В Эрмитаже открылась выставка «Посмотри в глаза чудовищ»

С 6 декабря в Эрмитаже стартовала новая выставка, посвященная мифологическим чудовищам античного мира. Экспозиция под названием «Посмотри в глаза чудовищ» будет открыта до 9 марта и предложит посетителям уникальную возможность погрузиться в мир мифов и легенд древности.

В Эрмитаже открылась выставка «Посмотри в глаза чудовищ»
Фото: Baltphoto

Выставка расскажет о страшных и загадочных существах античной мифологии, олицетворяющих страх и ужас. По словам Ольги Горской, научного сотрудника отдела античного мира Эрмитажа и куратора выставки, посетители смогут увидеть легендарных монстров, таких как Медуза Горгона, Лернейская гидра, Химера, сфинксы, Сцилла, циклопы, сирены и знаменитый трехглавый пёс Цербер.

Всего на выставке представлено более 250 экспонатов, включая скульптуры, вазы, монеты, резные камни, ювелирные изделия и даже кожаные обои с изображениями мифологических существ.

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